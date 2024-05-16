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Esenler’de nefes kesen kovalamaca

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
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Esenler’de nefes kesen kovalamaca

Esenler’de şüphe üzerine dur ihtarında bulunulan araç sürücüsü kaçmaya başlayınca polis ekipleri peşine düştü. Kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin işyeri ve otodan hırsızlık yaptığı belirlendi. Kaçarken birçok araca maddi zarar da veren hırsız, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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