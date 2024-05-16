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İhmalkar hayvan sahibine vatandaşlardan tepki

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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İhmalkar hayvan sahibine vatandaşlardan tepki

Kadıköy'de bir apartman sakini evde beslediği köpekleri sorumsuzca balkonda bıraktı. Bakımsız ve zayıflıklarıyla dikkat çeken hayvanlar balkon korkuluklarına çıkıp gezindi. O görüntüler sosyal medyada yayılınca hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

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