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Adıyaman'da 120 inşaat işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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Adıyaman’da 120 inşaat işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 120 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden konut inşaatlarında çalışan 120 işçi yedikleri yemek sonrası akşam saatlerinde fenalaştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan inşaat işçilerinin yedikleri yemekten dolayı zehirlenerek fenalaştığı iddia edildi. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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