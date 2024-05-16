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Adana'dan kahreden haber! Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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Adana’dan kahreden haber! Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, girdiği sulama kanalında kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

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