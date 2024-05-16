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Ankara'da eğlence mekanında çıkan kavgada iş yeri sahibi öldü; olay anı kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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Ankara’da eğlence mekanında çıkan kavgada iş yeri sahibi öldü; olay anı kamerada

Ankara'da eğlence mekanında çıkan kavgada iş yeri sahibi Sezgin Arslan (49), tabancayla vurularak hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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