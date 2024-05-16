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Antalya'da boş arazide ters dönen otomobilde yaralı aradılar

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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Antalya’da boş arazide ters dönen otomobilde yaralı aradılar

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil virajı alamayarak boş araziye devrildi. Kaza sonrası görgü tanıklarının ifadesine göre sürücü ile birlikte yolcular aracı bırakıp yaya olarak kaza yerinden uzaklaştı.

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