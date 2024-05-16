Gece kulübündeki yangın faciasında yeni gelişme! 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi
Beşiktaş'ta "Masquerade" adlı gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Valiliğinden binaya ilişkin izin ve denetim belgesi veren 14 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni talep etti. Valilik aralarında o dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılarının da olduğu 13 kişi hakkında soruşturma izni verdi.
İstanbul Valiliği, Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin gece kulübünün ruhsatında imzası bulunan dönemin Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcıları, ruhsat denetim müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye müdür yardımcısı ve itfaiye zabıta amirinin de olduğu 13 şüpheli hakkında soruşturma izni verdi.
Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kamu görevlilerinin yangında ihmallerinin olup olmadığının araştırılabilmesi için kanun gereği İstanbul Valiliğinden soruşturma izni istendi.
Savcılığın talebini değerlendiren valilik, aralarında dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Ahmet Mithat Şerbet, Yasemin Saral ve Ali Rıza Yılmaz ile ruhsatta imzası bulunan belediyedeki diğer kamu görevlileri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinde çalışan 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi.
Valiliğin karar yazısında, Savio Turizm İşletmeciliğin içkili restoran ve gece kulübü açmak için 13 Ekim 2006'da Beşiktaş Belediyesi Ruhsat Müdürlüğüne başvurduğu, belediyenin ruhsat talep edilen yerin iskanlı olduğuna dair yanıt verdiği, İBB İtfaiye Destek Hizmetlerinin 7 Kasım 2006'da düzenlediği yangın raporunda iş yerinde 2 çıkış kapısı bulunduğu ve alınan koruyucu önlemlerin yeterli olduğunun bildirildiği ancak 1500 metrekare alanın 750 metrekare olarak belirtildiği kaydedildi.
Binaların yangından korunması için yönetmeliğe göre, kişi sayısı 500'ü aşan alanlarda çıkış kapısının en az 3 olması gerektiği ama itfaiye raporunda 750 metrekare gösterilen alanda dahi 2 çıkış kapısı olduğu anlatılan yazıda, bu nedenle yangın bakımından incelenen iş yerlerine ait muayene raporunun mevzuata uygun olmadığı vurgulandı.
Yazıda, itfaiye çavuşu Fazlı Yavuz'un ifadesine yer verilerek, söz konusu mekana gittiklerinde iş yeri sahibi tarafından karşılandıklarını, iş yerinin büyüklüğünü kendilerini karşılayan kişilerin beyanına göre rapora yazdıklarını ve yangın önlemlerinin kontrolünü iş yerine gittiklerinde test etme imkanlarının olmadığını anlattığı bildirildi.
Rapor düzenlenirken iş yeri büyüklüğünün iş yeri sahibinin beyanıyla değil, görevli memur tarafından bizzat ölçüm yapılarak hesaplanması gerektiğine vurgu yapıldı.
Şirket tarafından 13 Ekim 2006'da içkili restoran ve gece kulübü, daha sona ise restoran kafe bar açmak istediklerine dair belediyeye başvuruda bulunulduğu, başvuru formunda mekan alanının 1500 metrekare olarak beyan edildiği, itfaiye raporunda 750 metrekare ibaresinin kabul edildiği, belediyenin ise 5 Temmuz 2007'de 900 metrekare kullanım alanlı içkili lokanta olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verildiği belirtildi.
Yazıda, iş yeri ilk açıldığı günden bu yana diskotek tarzında faaliyet göstermiş olmasına rağmen belediye tarafından içkili lokanta ruhsatı verildiği kaydedildi.
Gümüş Turizm Dış Ticaret Şirketi tarafından 19 Ağustos 2011'de dilekçeyle iş yerinin ruhsatının diskotek olarak düzenlenmesinin talep edilmesi üzerine diskotek olarak faaliyet gösterebilmesi için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verildiği, bu ruhsat verilirken faaliyet konusu ve kullanım alanı değişmesine rağmen belediyenin 7 Kasım 2006'daki yangın raporunun yeterli görüldüğü bildirildi.
BELEDİYENİN RUHSATLARI DENETLEMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Yazıda, 2020'de ise diskotek olarak alınan mekanın ruhsatının Kovid-19 pandemisi kapsamında alınan tedbirleri delmek amacıyla 500 metrekare kullanım alanlı müstakil içkili lokanta ruhsatına çevrildiği ifade edildi. Ruhsat dosyasında 2007'den bu yana farklı şirketler adına içkili lokanta ve diskotek faaliyet konulu ruhsatlar olduğu ve Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından verildiği aktarılan yazıda, ruhsatlar verildikten sonra ve öncesinde belediyenin denetlediğine ilişkin yazı bulunmadığı ifade edildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Gece kulübünde 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İsmet Şen (65), iş yerinin ortakları Mehmet Menduh Ceylan (45), Şahzade Şekergümüş (50) ve Fatma Dörtgül, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman Erdem (47), metal işleri firma sahibi Çağatay Altunel (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmış, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Çalışmalar kapsamında iş yeri teknik servis sorumlusu İbrahim Bildirici, iş kazasından suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi Dursun Çelik ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi Sibel Çelik de gözaltına alınmıştı.
İstanbul Adliyesi'ndeki Müracaat Savcılığında ifadeleri alınan 11 şüpheliden 9'u "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kalmıştı.
Sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücretin 1 2 3 değil tam 4 katını kazanıyorlar! Yeşil elmas Türkiye’de gelir kapısı oldu
- Dünyanın en ölümcül maddesi: Çernobil sonrası ortaya çıktı! Sakın bakmayın 2 gün içinde...
- Herkes nehir kenarını görebiliyor! Yalnızca %5 dahi olanlar saklı bebeği bulabilir
- EFT havale FAST yapan herkesi ilgilendiriyor! IBAN işlemlerinde yeni dönem: Artık daha basit
- Bu bilgileri başka yerde bulamazsınız! Hangi çiçek hangi burcu temsil ediyor?
- 1995 1999 2005 2008 SGK girişiyle erken emeklilik kılavuzu geldi! Kadın-erkek prim, gün hesabı...
- Ek ders ücretleri zamlandı mı, ne kadar zam gelecek? 2024 Öğretmenlere ek gösterge artışı ne oldu?
- Emekliye 3.000+10.250 TL’lik kallavi ödeme! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına şahane takvim çıktı: 25 26 28 29 30 31 Mayıs’a kadar…
- Fenerbahçe 2024 başkanlık seçimi hangi tarihte, ne zaman gerçekleşecek? Fenerbahçe başkan adayları kimler oldu?
- Osmanlı'dan tarihi zafer! Ordu kolunu dahi kıpırdatmadan bir anda...
- GS FB derbi bileti bilgileri 2024 | Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maç bileti satışa çıktı mı?
- Beşiktaş’ın kasası doldu taşacak! Rekor kırıp gidiyor: Güle güle…