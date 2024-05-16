Gece kulübündeki yangın faciasında yeni gelişme! 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi





Valiliğin karar yazısında, Savio Turizm İşletmeciliğin içkili restoran ve gece kulübü açmak için 13 Ekim 2006'da Beşiktaş Belediyesi Ruhsat Müdürlüğüne başvurduğu, belediyenin ruhsat talep edilen yerin iskanlı olduğuna dair yanıt verdiği, İBB İtfaiye Destek Hizmetlerinin 7 Kasım 2006'da düzenlediği yangın raporunda iş yerinde 2 çıkış kapısı bulunduğu ve alınan koruyucu önlemlerin yeterli olduğunun bildirildiği ancak 1500 metrekare alanın 750 metrekare olarak belirtildiği kaydedildi.



Binaların yangından korunması için yönetmeliğe göre, kişi sayısı 500'ü aşan alanlarda çıkış kapısının en az 3 olması gerektiği ama itfaiye raporunda 750 metrekare gösterilen alanda dahi 2 çıkış kapısı olduğu anlatılan yazıda, bu nedenle yangın bakımından incelenen iş yerlerine ait muayene raporunun mevzuata uygun olmadığı vurgulandı.



Yazıda, itfaiye çavuşu Fazlı Yavuz'un ifadesine yer verilerek, söz konusu mekana gittiklerinde iş yeri sahibi tarafından karşılandıklarını, iş yerinin büyüklüğünü kendilerini karşılayan kişilerin beyanına göre rapora yazdıklarını ve yangın önlemlerinin kontrolünü iş yerine gittiklerinde test etme imkanlarının olmadığını anlattığı bildirildi.



Rapor düzenlenirken iş yeri büyüklüğünün iş yeri sahibinin beyanıyla değil, görevli memur tarafından bizzat ölçüm yapılarak hesaplanması gerektiğine vurgu yapıldı.



Şirket tarafından 13 Ekim 2006'da içkili restoran ve gece kulübü, daha sona ise restoran kafe bar açmak istediklerine dair belediyeye başvuruda bulunulduğu, başvuru formunda mekan alanının 1500 metrekare olarak beyan edildiği, itfaiye raporunda 750 metrekare ibaresinin kabul edildiği, belediyenin ise 5 Temmuz 2007'de 900 metrekare kullanım alanlı içkili lokanta olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verildiği belirtildi.