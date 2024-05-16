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Karaman'da otomobile çarpan bisikletteki 2 kişinin yola savrulması kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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Karaman’da otomobile çarpan bisikletteki 2 kişinin yola savrulması kamerada

Karaman’da geri manevra yapan otomobile çarpan elektrikli bisikletteki 2 kişi yola savrularak yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

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