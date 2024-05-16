Evden gelen kötü kokunun kaynağı şoke etti! Tam 5 ton çıkarıldı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde vatandaşlar bir evden gelen kötü kokulara dayanamadı ve durumu yetkililere bildirdi. Eve gelen ekipler buradan tam 5 ton çöp çıkardı.
Tepebaşı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Otopark Sokak'taki bir evden kötü kokular yayılması nedeniyle çevre sakinleri şikayetçi oldu.
Belediye ekipleri bu adrese gelerek, vefat eden bir vatandaşa ait evin tüm odalarında uzun süredir bekleyen katı atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı.
Çürümüş gıda maddeleri, giysiler, poşet ve kağıtları toplayan ekipler, topladıkları 5 ton çöpü kamyonla atık merkezine taşıdı.
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