Evden gelen kötü kokunun kaynağı şoke etti! Tam 5 ton çıkarıldı

Belediye ekipleri bu adrese gelerek, vefat eden bir vatandaşa ait evin tüm odalarında uzun süredir bekleyen katı atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı.

Çürümüş gıda maddeleri, giysiler, poşet ve kağıtları toplayan ekipler, topladıkları 5 ton çöpü kamyonla atık merkezine taşıdı.