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Edirne'de bir evde 16 düzensiz göçmen yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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Edirne’de bir evde 16 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de bir evde 16 düzensiz göçmen yakalandı. Farklı uyruklardaki düzensiz göçmenler, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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