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Yılanlardan korunmanın en etkili yolu: Temizlik

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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Yılanlardan korunmanın en etkili yolu: Temizlik

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkmaya başlayan yılanlar ile ilgili yaptığı uyarılarda, "Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken en önemli kısım temizlik" dedi.

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