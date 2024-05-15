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Fethiye'de mahallelinin 'piton' nöbeti! Herkes tedirgin bölge didik didik aranıyor

Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Fethiye’de mahallelinin ’piton’ nöbeti! Herkes tedirgin bölge didik didik aranıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde üç gün önce bir bahçede görüldüğü öne sürülen piton yılanı bölgedeki vatandaşları oldukça tedirgin etmiş durumda. Diken üstündeki mahalle sakinleri ve itfaiye ekiplerinin arama çalışmalarına rağmen bulunmayan piton yılanı mahallelide paniğe neden oldu.Konuya ilişkin Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da uzman bir ekip görevlendirildi.

Fethiye Yeni Mahalle'de önceki gün bir bahçede bulunan pitonun kaçtığı iddia edildi. Mahalle sakinlerine uyarılarda bulunan muhtar Enver Kavak ilk önce durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Dün akşam yılanın yeniden görüldüğü ve fotoğrafının çekildiği iddiası üzerine arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

'GECELERİ UYUYAMIYORUZ'

Kaçan pitondan dolayı mahallede panik havası oluştu. İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Mahalle muhtarı Enver Kavak, "Yılan girdiği yerden 2 gün önce çıktı. Bir kirpiyi yutmaya çalıştığı sırada vatandaşlar müdahale etti. Korkuyoruz, geceleri uyuyamıyoruz. İnsan görünce evin altına kaçmış, bir an önce bulunmasını istiyoruz. Tüm mahalle tedirgin ve uyuyamıyor. Yılanın yakalanmasını istiyoruz. Sadece bizim mahalle değil tüm Fethiye olay nedeniyle tedirgin" dedi.

'BİR AN ÖNCE BULUNSUN İSTİYORUZ'

Mahalle sakini Aydın Hancıoğlu ise, "Burada yaşayan insanlara yazık. Her gün insanlar burada bekliyor. Herkes çok perişan. Geliyoruz burada nöbet tutuyoruz. Gece çıkar dediler. Tavuk koyduk ama çıkmıyor. Sahibi varsa gelsin alsın. Kimse ona bir şey yapmaz" diye konuştu.

UZMAN EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

Mahalle sakini Durmuş Ali Gürsoy da, "Okula giden çocuklar var. Gece uyumuyorlar. Herkes tedirgin, yılanın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bize yardımcı olsunlar" dedi. Muğla Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da uzman bir ekibin görevlendirildiği ve akşam saatlerinde Fethiye'ye geleceği öğrenildi.

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