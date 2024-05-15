Fethiye’de mahallelinin ’piton’ nöbeti! Herkes tedirgin bölge didik didik aranıyor

'BİR AN ÖNCE BULUNSUN İSTİYORUZ'

Mahalle sakini Aydın Hancıoğlu ise, "Burada yaşayan insanlara yazık. Her gün insanlar burada bekliyor. Herkes çok perişan. Geliyoruz burada nöbet tutuyoruz. Gece çıkar dediler. Tavuk koyduk ama çıkmıyor. Sahibi varsa gelsin alsın. Kimse ona bir şey yapmaz" diye konuştu.

UZMAN EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

Mahalle sakini Durmuş Ali Gürsoy da, "Okula giden çocuklar var. Gece uyumuyorlar. Herkes tedirgin, yılanın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bize yardımcı olsunlar" dedi. Muğla Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da uzman bir ekibin görevlendirildiği ve akşam saatlerinde Fethiye'ye geleceği öğrenildi.