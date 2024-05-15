Ünlü oyuncu ve kod adı ’Zeus’ dolandırıcı operasyonunda yakalandı! 3 ilde 11 kişi gözaltında

ARALARINDA DİZİ OYUNCUSU DA VAR

Gerçekleştirilen operasyonda, dizi ve filmlerde oynayan bir kadın oyuncunun da olduğu da gözaltına alındığı öğrenildi.Öte yandan operasyonda, 'Zeus' kod adlı 17 yaşında bir hackerın bulunduğu, Zeus kod adlı çete üyesinin dolandırılacak vatandaşların kimlik ve telefon numarası gibi bilgilerini yasa dışı yollarla elde ettiği ortaya çıktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli sorgulanmak üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.