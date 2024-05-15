Ünlü oyuncu ve kod adı 'Zeus' dolandırıcı operasyonunda yakalandı! 3 ilde 11 kişi gözaltında
İzmir merkezli 3 ilde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 1 dizi oyuncusu, 17 yaşındaki 'Zeus' kod adlı bir hacker ve 5 yıldır firari olan 47 suçtan yakalama kararı bulunan şebeke lideri C.A.'nın da olduğu toplamda 11 kişi gözaltına alındı. Suç makinesi çete liderinin sahte avukat kimliğiyle yakalandığı öğrenildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks villalar kiralayarak kurdukları sistemler ile vatandaşları arayarak kendilerini avukat, hakim, savcı, banka görevlisi, polis ve asker gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan şebekeyi tespit etti.
3 İLDE DÜĞMEYE BASILDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler, şebekenin İzmir, Aydın ve Balıkesir'deki adreslerini tespit etti. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu belirlenen adreslere komando destekli operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
PİTBULL CİNSİ KÖPEK İLE ÖZEL KORUMA!
Operasyonda, 5 yıldır firari olan ve 47 suçtan yakalama kararı bulunan şebeke lideri C.A., sahte avukat kimliğiyle yakalandı. Çeşme ilçesinde kiraladıkları lüks villada yakalanan şebeke üyelerinin ise, koruma amaçlı pitbull cinsi köpeklerle emniyeti sağlamaya çalıştıkları tespit edildi.
Adreslerde yapılan aramalarda, dolandırıcılık maksatlı yüz binlerce kişiye ait kişisel verilerinde olduğu 15 akıllı telefon, 28 laptop bilgisayar, 86 tuşlu telefon, 88 sim kart, 4 masaüstü bilgisayar, 1 çağrı merkezi cihazı, 17 USB hafıza kartı ve 4 harici harddisk ile uyuşturucu maddeler ve aparatları ele geçirildi.
ARALARINDA DİZİ OYUNCUSU DA VAR
Gerçekleştirilen operasyonda, dizi ve filmlerde oynayan bir kadın oyuncunun da olduğu da gözaltına alındığı öğrenildi.Öte yandan operasyonda, 'Zeus' kod adlı 17 yaşında bir hackerın bulunduğu, Zeus kod adlı çete üyesinin dolandırılacak vatandaşların kimlik ve telefon numarası gibi bilgilerini yasa dışı yollarla elde ettiği ortaya çıktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli sorgulanmak üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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