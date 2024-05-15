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Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik kazası: 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik kazası: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

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