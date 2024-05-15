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Servis aracı tur minibüsüne çarptı: 3 yaralı Yaya geçidindeki kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Servis aracı tur minibüsüne çarptı: 3 yaralı Yaya geçidindeki kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde yavaşlayan tur minibüsüne otel servisinin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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