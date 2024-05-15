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Sivas'ta Kontrolden çıkan araç takla atıp 70 metre sürüklendi: 6 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Sivas’ta Kontrolden çıkan araç takla atıp 70 metre sürüklendi: 6 yaralı

Sivas’ta takla atıp yaklaşık 70 metre sürüklenen hafif ticari aracın içindeki 6 kişi yaralandı

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