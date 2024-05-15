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İstanbul'da PKK/KCK operasyonu! 21 zanlı kıskıvrak yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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İstanbul’da PKK/KCK operasyonu! 21 zanlı kıskıvrak yakalandı

Terörle mücadele tüm hızıyla sürerken ardı ardına düzenlenen operasyonlar ile terör örgütü üyeleri köşeye sıkıştı. İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 25 adreste operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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