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Lisede arı gibi üretim! Öğrenciler atık malzemelerden ahşap eşyalar üretiyorlar

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Lisede arı gibi üretim! Öğrenciler atık malzemelerden ahşap eşyalar üretiyorlar

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri, atık malzemeleri geri dönüştürerek üretim yapıyorlar. Fabrika gibi lisede arı gibi çalışan öğrenciler hem üretiyorlar, hem kazanıyorlar, hem de ekonomiye katkı sağlıyorlar.

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