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Kars'ta kar yağışı etkili oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Kars’ta kar yağışı etkili oldu

Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Besiciler, yaylada otlattıkları hayvanlarını kar ve soğuk nedeniyle tekrar ahırlara götürdü.

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