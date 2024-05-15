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İzmir'deki silahlı kavga! 4 şüpheli tutuklandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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İzmir’deki silahlı kavga! 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı.

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