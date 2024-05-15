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Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Otomobil park halindeki TIR’a çarptı: 1 ölü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Şükrü Ünlü (73) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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