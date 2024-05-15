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Ordulu kadın devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Ordulu kadın devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

Ordulu Hamide Evli, Genç Çiftçi projesi kapsamında aldığı hibeyle sürü sahibi oldu. Altınordu ilçesine bağlı Kuylu Mahallesi'nde yaşayan Hamide Evli, Genç Çiftçi projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle 35 koyun alarak hayvancılığa başladı. Evli, 7 yılda hayvan sayısını 125'e çıkardı ve koyunlarını bölgedeki fındık bahçeleri ve yeşil alanlarda otlattığını belirtti.

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