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Çevre yolun yarış yapanlar kaza yapıp hastanelik oldular

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Çevre yolun yarış yapanlar kaza yapıp hastanelik oldular

Sosyal medya üzerinden haberleşip Arnavutköy çevre yolunda yarış organizasyonu düzenleyen şahıslar yürekleri ağza getirdi. Sürücülerden birisi yarış başladıktan kısa bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında araç kullanılamaz hale gelirken yaralı sürücüsünün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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