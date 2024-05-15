Adana’da korkunç olay! Sulama kanalına giren çocuk kayboldu

Olay yerine gelen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, düştüğü belirtilen çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Dalgıç polisler kanala girerek çocuğu aradı ancak bulamadı. Bu sırada meraklı vatandaşlar arama çalışmalarını film izler gibi izledi.