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Adana'da korkunç olay! Sulama kanalına giren çocuk kayboldu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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Adana’da korkunç olay! Sulama kanalına giren çocuk kayboldu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgeye gelen bir kadın ise kanala düşenin kendi oğlu olduğunu düşünerek feryat etti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalına bir çocuğun düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbar etti.

Olay yerine gelen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, düştüğü belirtilen çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Dalgıç polisler kanala girerek çocuğu aradı ancak bulamadı. Bu sırada meraklı vatandaşlar arama çalışmalarını film izler gibi izledi.

OĞLU ZANNEDİP FERYAT ETTİ

Çalışmalar sırasında bölgeye gelen bir kadın, kanala düşenin kendi oğlu olduğunu düşünerek feryat etti. Bu sırada okuldan çıkan oğlunun eve döndüğünü öğrenen anne rahatladı. Dalgıç polislerin kanalda arama çalışmaları sürüyor.

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