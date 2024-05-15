Balkonundan sokaktaki kişilerle tartıştı tabancayla vuruldu
İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokaktaki kişilerle tartışan balkondaki vatandaş, tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis tarafından çalışma başlatıldı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Fuat Edip Baksı Mahallesi 1629/4 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonunda bulunan Orhan Ö. ile sokaktan geçen kişiler arasında tartışma yaşandı.
Yaşanan laf dalaşının ardından sokakta bulunan kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı. Vücuduna mermi isabet eden üç çocuk babası Orhan Ö., yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Karnına isabet eden mermiyle yaralanan Orhan Ö., ağabeyi S.Ö. tarafından otomobille Bayraklı Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavi altına alınan Orhan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİLSEM sınav giriş belgesi sorgulama 2024 | BİLSEM Bireysel Değerlendirme Sınav giriş belgesi nyayımlandı mı, nereden alınır?
- Tuz Ekspresi güzergahı ve rota bilgileri | Tuz Ekspresi yolculukları ne zaman başlıyor? İşte ilk sefer ve bilet bilgileri...
- Toplu para ödeyene muhteşem emeklilik jesti! 3549-4956-5577 gün primi birikene şahane fırsat
- İŞKUR en çok aranan meslekleri listelendi! İlkokul mezunu olmanız yeterli
- ChatGPT tüm bildiklerinizi unutturuyor! Yeni dönem başladı: Artık daha kolay
- Araba Camındaki Siyah Noktaların Gizli Anlamı: Dikkatli Olun!
- HAVA DURUMU | 9 il için alarm! Meteorolojiden sel ve su baskını uyarısı geldi
- Hamam böcekleri korkudan hemen ters dönecek! İşte evinizi koşarak terk ettirecek yöntem
- Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu? 2024 MEB sözleşmeli öğretmen mülakat puanı değişti! İşte sözlü sınav tarihleri...
- 16.250, 17.150, 17.750 TL emekliye maaş gibi yatıyor! Müjdenin alası geldi: SSK, Bağ-Kur'luya 14 15 16 17 18 Mayıs'ta ek ilave edilecek
- Doğduğunuz gün karakterinizi ele veriyor: 7 gün 7 kişilik! P.tesi günü doğanlar meğer...
- Sibel Can kızıyla birlikte çatır çatır eridi! 15 kiloyu silip 36 beden oldu: Tek fincanla...