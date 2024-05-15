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İzmir açıklarında 160 düzensiz göçmen yakalandı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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İzmir açıklarında 160 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ve Foça ilçeleri açıklarında 32'si çocuk 160 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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