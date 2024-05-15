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Ankara'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelisi yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Ankara’da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelisi yakalandı

Ankara'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelisi, jandarmanın düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı.

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