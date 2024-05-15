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Çanakkale'de su borularından engerek yılanı çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Çanakkale’de su borularından engerek yılanı çıktı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Göğüsgeren'in traktörünün arkasında sanayiye getirdiği borular arasından engerek yılanı çıktı. Zehirli yılanı fark ederek yakalayan sanayi esnafı, hayvanı tekrar doğaya bıraktı.

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