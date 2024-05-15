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Ankara'da dükkana dalan motorcu kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Ankara’da dükkana dalan motorcu kamerada

Ankara’da bir motosiklet sürücüsü, aracını park etmeye çalışırken yaşadığı heyecan sebebiyle bir telefon dükkanına daldı. Elini gaz kolundan çekmeyi unutan sürücünün kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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