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Eczaneye bebek arabasıyla geldi bin 500 TL'lik güneş kremi çaldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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Eczaneye bebek arabasıyla geldi bin 500 TL’lik güneş kremi çaldı

Esenyurt‘ta bir eczaneye bebek arabasıyla giden kadın ilaçları alıp ödemeyi yaptıktan sonra yaklaşık, bin 500 TL değerinde güneş kremi alarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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