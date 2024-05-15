Konya’da sahte raporla tatile giden fizyoterapistin cezası belli oldu

ORTAK OLAN DOKTOR VE HEMŞİRE DE CEZA ALDI

S.U'ya rapor konusunda yardım ettiği öne sürülen sanıklardan doktor Ö.T.Ç. ile hemşire E.T'ye de "görevi kötüye kullanma" suçundan 5'er ay hapis verilmesi kararlaştırıldı.

Heyet, sanıkların "resmi belgede sahtecilik" suçundan beraatına karar verirken, bu kişiler hakkındaki hapis cezalarına ilişkin hükmün açıklanmasını geri bıraktı.