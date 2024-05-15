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Konya'da sahte raporla tatile giden fizyoterapistin cezası belli oldu

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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Konya’da sahte raporla tatile giden fizyoterapistin cezası belli oldu

Konya'da işverenine hasta olduğunu söyleyen fizyoterapist sahte bir hasta raporu çıkardı. 4 gün sahte iş göremez raporu alarak tatile giden fizyoterapiste "görevi kötüye kullanma" suçundan 5'er ay hapis verildi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti kararını açıkladı. Rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak çalışan ve iş göremez raporu alarak tatile giden sanık S.U. "görevi kötüye kullanma suçunu azmettirme" suçundan 5 ay hapse çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından beraatına hükmettiği S.U. hakkında, verilen hapis cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

ORTAK OLAN DOKTOR VE HEMŞİRE DE CEZA ALDI

S.U'ya rapor konusunda yardım ettiği öne sürülen sanıklardan doktor Ö.T.Ç. ile hemşire E.T'ye de "görevi kötüye kullanma" suçundan 5'er ay hapis verilmesi kararlaştırıldı.

Heyet, sanıkların "resmi belgede sahtecilik" suçundan beraatına karar verirken, bu kişiler hakkındaki hapis cezalarına ilişkin hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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