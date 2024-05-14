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Zonguldak'ta sokaklarda aradığı altınını sosyal medyadan buldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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Zonguldak’ta sokaklarda aradığı altınını sosyal medyadan buldu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde çantasındaki altını düşüren kadın, altını bularak sosyal medyada paylaşan esnafın paylaşımını gördü. Mağazaya giden kadın, altınına kavuştu.

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