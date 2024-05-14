14 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Briket yüklü tır dehşet saçtı! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Briket yüklü tır dehşet saçtı! 1 ölü, 1 ağır yaralı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
ABONE OL
Briket yüklü tır dehşet saçtı! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kilis'te briket yüklü bir tır, motosiklet ile çarpıştı. Öğle saatlerinde yaşanan feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk ise ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA