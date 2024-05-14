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Alkollü minibüs şoförü: "Ehliyetime el konulması çok iyi oldu"

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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Alkollü minibüs şoförü: Ehliyetime el konulması çok iyi oldu

Edirne’de alkollü şekilde direksiyon başına geçen minibüs şoförü, yolcuların ihbarı üzerine yakalandı. Ehliyetine el konulan sürücü, "Ehliyetime el konulması çok iyi oldu. Gider çay ocağında çalışırım. Alkol almayan bir insan bu araçları kullanamaz" dedi.

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