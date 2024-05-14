Vagon firarda! Liman kapılarını böyle patlattı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde raylarda hiçbir bağlantısı olmadan boşa giderek Ceyport Limanı'nın kapılarını parçalayan yük vagonu kameraya yansıdı.
Olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde bulunan tren raylarında meydana geldi.
Henüz nereden geldiği belli olmayan boş bir yük vagonu, hiçbir bağlantısı olmadan ilerlerken kameralara yansıdı.
KAPILARI KIRARAK LİMANA GİRDİ
Kaçan yük vagonu, bir süre ilerledikten sonra o sırada rayların kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarptıktan sonra Ceyport Limanı'nı kapılarını kırarak limana girdi.
O anlar o sırada rayların hemen yanı başındaki yolda seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
O anları kayda alan sürücü ise, "Abi kim durduracak bunu kazaya sebebiyet ya" dedi.
Limanın kapısına çarpan boş yük vagonu limana girdikten sonra kameralar kapanırken, vagonun akıbeti ise bilinmezken limanın kapılarında hasar meydana geldi.
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