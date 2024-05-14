Tekirdağ'da iki kadının silahlı kavgası! Dükkan birbirine girdi
Tekirdağ'da iki kadının bijuterideki silahlı kavgası güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda dükkandaki müşteriler büyük panik yaşarken, taraflardan biri kendisini tezgahın arkasına attı.
Tekirdağ'da T.A. adlı kadın bijuteride gördüğü husumetlisi N.D. adlı kadına tabanca ile ateş açtı. N.D. yarala almazken, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi'ndeki bijuteri dükkanında meydana geldi.
T.A., girdiği dükkanda alışveriş yaparken gördüğü N.D.'ye çantasından çıkardığı tabancayla ateş etti. İçerideki müşteriler büyük panik yaşarken, N.D. kendisini tezgahın arkasına attı.
Bu sırada bazı müşteriler ateş açan T.A.'yı sakinleştirdi. Olayda yaralanan olmazken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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