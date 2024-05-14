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Tekirdağ'da iki kadının silahlı kavgası! Dükkan birbirine girdi

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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Tekirdağ’da iki kadının silahlı kavgası! Dükkan birbirine girdi

Tekirdağ'da iki kadının bijuterideki silahlı kavgası güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda dükkandaki müşteriler büyük panik yaşarken, taraflardan biri kendisini tezgahın arkasına attı.

Tekirdağ'da T.A. adlı kadın bijuteride gördüğü husumetlisi N.D. adlı kadına tabanca ile ateş açtı. N.D. yarala almazken, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi'ndeki bijuteri dükkanında meydana geldi.

T.A., girdiği dükkanda alışveriş yaparken gördüğü N.D.'ye çantasından çıkardığı tabancayla ateş etti. İçerideki müşteriler büyük panik yaşarken, N.D. kendisini tezgahın arkasına attı.

Bu sırada bazı müşteriler ateş açan T.A.'yı sakinleştirdi. Olayda yaralanan olmazken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

T.A., taksi ile kaçtı. İhbar üzerine iş yerine gelen polis incelemede bulundu. T.A., bir süre sonra Aydoğdu Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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