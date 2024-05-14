Tekirdağ’da iki kadının silahlı kavgası! Dükkan birbirine girdi

T.A., taksi ile kaçtı. İhbar üzerine iş yerine gelen polis incelemede bulundu. T.A., bir süre sonra Aydoğdu Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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