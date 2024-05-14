Marmaris’te tepki çeken anlar! Turistler ölen yakınlarının küllerini denize döktü ortalık karıştı

DENİZDEN NUMUNE ALINACAK

Olayı görenler kıyıya bu kadar yakın şekilde ölmüş bir insanın küllerinin denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceğini ifade ediyor. Söz konusu olaya ilişkin İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise denizden numune alacak.