Marmaris'te tepki çeken anlar! Turistler ölen yakınlarının küllerini denize döktü ortalık karıştı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde denize dökülen küller çevredekilerin tepkisine yol açtı. Bir grup İngiliz turist tarafından denize dökülen kül sonrası İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin sudan numune alacağı öğrenildi.
Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde Uzunyalı sahilinde bir grup İngiliz, ülkelerinde ölen yakınlarının küllerini denize bıraktı. Öldükten sonra yakılan şahsın küllerinin bir kısmı Marmaris'i çok sevdiği için yakınlarının düzenlediği törenle denize döküldü.
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