Türk Yıldızları’nın gösterisi nefesleri kesti! Karaman'da gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızlarını binlerce kişi izledi
Karaman’da bu yıl 747’ncisi kutlanan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi anma etkinliklerinin son gününde Türk Yıldızları’nın yaptığı gösteri uçuşu nefesleri kesti.
Türk Dünyası Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen Türk Yıldızları'nın hava gösterisini Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ve yaklaşık 5 bin kişi seyretti.
Gösteri uçuşunun yapılacağı alanı dolduran vatandaşlar, bu anları heyecan ve ilgiyle takip ederek cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Gösteri uçuşunun ardından, kent merkezinde fener alayı düzenlendi.
Yunus Emre Camii önünde başlayan fener alayında, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kadar yürüdü. Etkinlikler, Polis Bandosu Orkestrasının verdiği konserle sona erdi.
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