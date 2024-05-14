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İskenderun'da şimşekler geceyi aydınlattı! O kartpostallık görüntüler saniye saniye görüntülendi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 14.05.2024
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İskenderun’da şimşekler geceyi aydınlattı! O kartpostallık görüntüler saniye saniye görüntülendi

Hatay’da kuvvetli yağışla birlikte etkili olan şimşekler İskenderun Körfezi'nde geceyi aydınlattı.

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