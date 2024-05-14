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Taksiciden kadın yolcuya akıl almaz teklif kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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Taksiciden kadın yolcuya akıl almaz teklif kamerada

İstanbul’da bir taksici, Suadiye’ye gideceğini söyleyen kadın müşterisini trafik bahanesiyle götürmek istemedi. Müşteri ile yaşanan tartışmada pişkin taksi sürücüsü, “Kadıköy’e geçerim, seni çift katlı otobüse bindiririm, gidersin” sözleriyle yolcuyu şoke etti. O anlar yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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