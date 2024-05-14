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Akıllara durgunluk veren olay! İstanbul Havalimanı'nda bebek arabasından altın zulası çıktı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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Akıllara durgunluk veren olay! İstanbul Havalimanı’nda bebek arabasından altın zulası çıktı

Dubai’den gelen İsrail uyruklu iki kişi İstanbul Havalimanı’nda polislerin dikkatini çekti. Çifti takip eden polisler, bebek sevme bahanesi ile yaklaştı ve bebek arabasına gizlenen 73 kilo külçe altın yakaladı. O ilginç anlar ise anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 21 Nisan tarihinde Dubai'den gelen M.Q. ve A.K.'yı yakın takibe aldı. İsrail uyruklu yolcuların uçaktan inişi ve gümrükten alandan çıkışları güvenlik kameraları yardımıyla saniye saniye takip edildi.

POLİS ŞÜPHELENDİ

Dış Hatlar Genel Yolcu kapısından çıkan İsrail uyruklu yolcular polis ekipleri tarafından durduruldu. Yolcular üst aramaları için x-ray alanına götürüldü.

BEBEK SEVME BAHANESİ İLE YAKLAŞTILAR

X-ray kontrolünde sinyal alan polis ekipleri bebek arabasında bulunan çocuğu severken, ayağıyla da arabanın altını kontrol etti. Kontrol esnasında bebek arabasının altına gizlenmiş çanta olduğunu belirlendi.

RESMEN SERVET ÇIKTI!

Arabanın altındaki çantaları açan polis, Türkiye'ye kaçak yolla sokulmak istenilen her biri 1 kilo ağırlığında olan 73 adet külçe altın tespit etti. Altınlara polis tarafından el konulurken, M.Q ve A.K. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K. hakkında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer yolcu M.Q. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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