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Elazığ'da kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024
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Elazığ’da kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı

Elazığ’da sınav esnasında kopya çekerken yakalanan öğrenci, yanında getirdiği bıçakla öğretmenini yaraladı.

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