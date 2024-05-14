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Sinop’taki akraba cinayetinde tatbikat

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024
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Sinop’taki akraba cinayetinde tatbikat

Sinop’ta 27 Aralık’ta meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayetle ilgili olay mahallinde tatbikat yaptırıldı.

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