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Fatih'te faciadan dönülen kaza kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024
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Fatih’te faciadan dönülen kaza kamerada

Fatih'te dönüş yaparken hızını alamayan minibüs, kaldırıma çıkıp direğe çarptı. Direk devrilirken, araç ise kıyafet satılan mağazanın vitrinine çarptı. Ölen ya da yaralanan olmazken, faciadan dönülen kaza anı kameraya yansıdı.

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