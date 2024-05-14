Avrupa’nın en büyüğü Turkuvaz Medya Merkezi’nde toplanıyor! GASTROSHOW 30-31 Mayıs tarihlerinde yapılacak

Avrupa'nın en büyük gastronomi turizmi etkinliği olan, Dünyada 6.sı Türkiye'de 2.si gerçekleşecek GASTROSHOW Kongresi, Türkiye'nin en iyi markalarının ve 50'den fazla prestijli seçkin konuşmacıların yer aldığı, toplamda 2 gün 8 oturumdan oluşacak. Ticaret Bakanlığı'nın Gastronomi Turizmi Derneği'ne sağladığı desteklerle dünyanın dört bir yanında uzun yıllardır düzenlenen GASTROSHOW 30-31 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek İstanbul toplantısıyla gündeme damgasını vuracak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve Turkuvaz Medya sponsorluğunda 30-31 Mayıs tarihlerinde Turkuvaz Medya Merkezi Kongre Salonu'nda düzenlenecek olan etkinlik daha önce Dubai, New York, Romanya ve Ukrayna'da gerçekleştirildi. Bu yıl İstanbul'da gerçekleşecek etkinliğe Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolf ve dünyaca ünlü yazar Chantal Cooke da katılım sağlayacak.