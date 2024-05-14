Avrupa'nın en büyüğü Turkuvaz Medya Merkezi'nde toplanıyor! GASTROSHOW 30-31 Mayıs tarihlerinde yapılacak
Avrupa’nın en büyük gastronomi turizmi etkinliği GASTROSHOW, 30-31 Mayıs tarihlerinde Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleşecek.
Avrupa'nın en büyük gastronomi turizmi etkinliği olan, Dünyada 6.sı Türkiye'de 2.si gerçekleşecek GASTROSHOW Kongresi, Türkiye'nin en iyi markalarının ve 50'den fazla prestijli seçkin konuşmacıların yer aldığı, toplamda 2 gün 8 oturumdan oluşacak. Ticaret Bakanlığı'nın Gastronomi Turizmi Derneği'ne sağladığı desteklerle dünyanın dört bir yanında uzun yıllardır düzenlenen GASTROSHOW 30-31 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek İstanbul toplantısıyla gündeme damgasını vuracak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve Turkuvaz Medya sponsorluğunda 30-31 Mayıs tarihlerinde Turkuvaz Medya Merkezi Kongre Salonu'nda düzenlenecek olan etkinlik daha önce Dubai, New York, Romanya ve Ukrayna'da gerçekleştirildi. Bu yıl İstanbul'da gerçekleşecek etkinliğe Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolf ve dünyaca ünlü yazar Chantal Cooke da katılım sağlayacak.
Etkinliğin 1. günü oturumun açılış konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Restorancılar ve Otelciler Federasyonu Başkanı İgor Bukharov, DEİK Başkanı Nail Olpak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin yaparken ilerleyen oturumlarda Modern Türk Mutfağı konusunda ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Murat Bozok, Cüneyt Asan ve Umut Karakuş eşlik edecek.
Sağlıklı beslenme oturumunda Demet Sabancı, İlhan Koçulu, Sema Soykan ve Vehbi Varlık konuşmacı olarak yer alacaklar. 2. gün oturumunda Sanat ve Gastronomi konusunda sanatçı Tamer Levent, Eski Turizm Bakanı Bülent Akarcalı ve oyuncu Hakan Meriçliler ile GASTROSHOW devam edecek.
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