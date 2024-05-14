14 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Narko ve asayiş timleri okul bölgelerini dron ile denetliyor

Narko ve asayiş timleri okul bölgelerini dron ile denetliyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
ABONE OL
Narko ve asayiş timleri okul bölgelerini dron ile denetliyor

Aksaray’da okul bölgelerinde geniş çaplı uygulamalar yapan polis, dron ve uyuşturucu köpeğiyle yaptığı denetimlerde hiçbir olumsuzluğa geçit vermiyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA