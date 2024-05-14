Her derde deva antibiyotik görevi görüyor! Toplayana ek gelir kaynağı oluyor çayı bile var

YAŞININ KİLOSU 175 TL

Genellikle ev hanımlarının tercih ettiğini söyleyen Karagöz, "Dağlardan kekik topluyorum. Kahramanmaraş'ın dağlarından topladığım kekikleri satışa sunuyorum. Şu an satışlarımız çok iyi gidiyor." dedi ve şöyle devam etti:

'Topladığımız kekikler tamamen doğal. Yemeklerde kullanılıyor. Balık tüketmeyi sevenler için kekik kullanımı çok fazla. Ayrıca kekiğin turşusunu yapıyoruz. Faydaları saymakla bitmiyor.