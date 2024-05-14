Her derde deva antibiyotik görevi görüyor! Toplayana ek gelir kaynağı oluyor çayı bile var
Yurdun dört bir yanında yetişen bitkilerin türlü türlü faydaları var. Bunlardan bir çeşidi var ki toplayana ek gelir sağlıyor. Çayından turşusuna, kurusundan yaşına kadar pek çok şekilde tüketilen bu bitki yemeklerin olmazsa olmazı denilebilir. Bu durumu fırsat bilen vatandaşlar bu yararlı çeşidi toplayarak kendine geçim kaynağı sağlıyor. Antibiyotik görevi gören bu bitkinin faydaları da çok fazla. İşte haberin detayları...
Dağlarda yetişen bitkiler aslına büyük bir şifa ve geçim kaynağı. Buna verilebilecek bir örnek de Kahramanmaraş'ta oldu. Kahramanmaraş'ta bir vatandaş, Ahır Dağı'ndan topladığı kekiklerle ev ekonomisine katkıda bulunuyor.
ANTİBİYOTİK GÖREVİ GÖRÜYOR
Yörenin en iyi kekiğinin Ahır Dağı'nda yetiştiğini söyleyen 49 yaşındaki Burhan Karagöz, her derde deva olan kekiği Kahramanmaraş dağlarından toplayarak, vatandaşın beğenisine sunuyor. Kekiğin antibiyotik özelliğinin olduğunu söyleyen Karagöz, "Kekik yemeklerde kullanılıyor, çayı yapılıyor. Kekiğin turşusunu kuran bile var" dedi.
YAŞININ KİLOSU 175 TL
Genellikle ev hanımlarının tercih ettiğini söyleyen Karagöz, "Dağlardan kekik topluyorum. Kahramanmaraş'ın dağlarından topladığım kekikleri satışa sunuyorum. Şu an satışlarımız çok iyi gidiyor." dedi ve şöyle devam etti:
'Topladığımız kekikler tamamen doğal. Yemeklerde kullanılıyor. Balık tüketmeyi sevenler için kekik kullanımı çok fazla. Ayrıca kekiğin turşusunu yapıyoruz. Faydaları saymakla bitmiyor.
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