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İstanbul Fatih'te evden çok miktarda çöp çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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İstanbul Fatih’te evden çok miktarda çöp çıktı

Fatih'te yaşayan 68 yaşındaki kadın, sokakta topladığı çöpleri evinde biriktirince, komşular rahatsız oldu. Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen belediye ekipleri evi temizlemek için çalışma başlatırken; yaşlı kadın çekim yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.

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