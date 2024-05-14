Kilogram fiyatı yarım altınla yarışıyor! Kendiliğinden yetişiyor toplaması çok zor faydaları say say bitmiyor

'KİLO FİYATI ALTINA KAFA TUTUYOR'

Kenger sakızının satışını yapan ve sakız fiyatının çeyrek altın fiyatını geçtiğini belirten Abdurrahman Güler, "Bu sakız topraktan çıkartılan bir sakızdır. Kenger otunu bıçakla kesip kanatıyorlar. O kesikten toprağa beyaz bir sıvı akıyor. Birkaç gün kuruması bekleniyor ve daha sonra topraktan toplanıyor. Toplanması oldukça zahmetli. Kenger sakızına oldukça rağbet var. Özellikle midesinde rahatsızlık olan, yüz felci geçiren, kulak ağrısı olan insanlara çok faydalı bir sakız. Şu an sakızın tanesi 20 lira, bir kilogram fiyatıysa 5 bin lira. Kilogram fiyatı çeyrek altını geçti yarım altınla yarışır hale geldi. Bu sakızı aldıklarında ilk önce iyice yıkamalılar. Bir hafta boyunca çiğnenebilir" dedi.