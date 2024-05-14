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Kilogram fiyatı yarım altınla yarışıyor! Kendiliğinden yetişiyor toplaması çok zor faydaları say say bitmiyor

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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Kilogram fiyatı yarım altınla yarışıyor! Kendiliğinden yetişiyor toplaması çok zor faydaları say say bitmiyor

Anadolu topraklarından kendiliğinden yetişen bir bitki var ki faydalarını duyan toplamak için yarışıyor. Kilogram fiyatı resmen yarım altınla yarışıyor ve fiyatını duyanlar şaşkınlık yaşıyor. Doğada kendiliğinden oluşan bu bitkinin zorlu bir yanı var ki o da toplaması. Toplamak için dağ bayır geziliyor ve toprak altından çıkarılıyor. İşte hem fiyatı hem faydaları ile duyanı şaşırtan o bitki...

Baharın gelmesi ile birçok çeşit bitki yetişmeye başladı. Mevsimi gelen bitkilerin çeşit çeşit faydaları oluyor ancak bazıları var ki toplaması oldukça zor ve satış fiyatı da çok yüksek.

KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR

Üstelik birçok fayda sağlayan bu bitki toprak altından çıkarılıyor. Özellikle gurbetçiler tarafından yoğun talep gören bitki doğada kendliğinden yetişiyor. Sivas'ta ilkbahar aylarında doğada kendiliğinden yetişen kenger bitkisinin kökünden elden kenger sakızının faydaları saymakla bitmiyor.

Doğada kendiliğinden yetişse de toplaması oldukça zor olan bu sakızın kilogram fiyatı çeyrek altını geçerek adeta yarım altınla yarışır hale geldi. Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması dolayısıyla fiyatlar yükselirken kenger sakızı, birçok özelliğiyle de şifa dağıtıyor.

FAYDALARI SAY SAY BİTMEZ

Sakızın diş sağlığına, yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına, mide ağrısı ve şişkinliğine ve migren rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor. Yurt dışına da gönderilen kenger sakızı, yurt gelen gurbetçiler tarafından da yoğun talep görüyor.

'KİLO FİYATI ALTINA KAFA TUTUYOR'

Kenger sakızının satışını yapan ve sakız fiyatının çeyrek altın fiyatını geçtiğini belirten Abdurrahman Güler, "Bu sakız topraktan çıkartılan bir sakızdır. Kenger otunu bıçakla kesip kanatıyorlar. O kesikten toprağa beyaz bir sıvı akıyor. Birkaç gün kuruması bekleniyor ve daha sonra topraktan toplanıyor. Toplanması oldukça zahmetli. Kenger sakızına oldukça rağbet var. Özellikle midesinde rahatsızlık olan, yüz felci geçiren, kulak ağrısı olan insanlara çok faydalı bir sakız. Şu an sakızın tanesi 20 lira, bir kilogram fiyatıysa 5 bin lira. Kilogram fiyatı çeyrek altını geçti yarım altınla yarışır hale geldi. Bu sakızı aldıklarında ilk önce iyice yıkamalılar. Bir hafta boyunca çiğnenebilir" dedi.

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