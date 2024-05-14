Hakkari’de kaygan yolda kontrolden çıkan minibüs takla attı: 6 yaralı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden Yüksekova'ya gitmekte olan minibüs, yolun kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 6 kişi, bölgeye gelen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN