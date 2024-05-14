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Hakkari'de kaygan yolda kontrolden çıkan minibüs takla attı: 6 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024
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Hakkari’de kaygan yolda kontrolden çıkan minibüs takla attı: 6 yaralı

Hakkari'de kontrolden çıkan bir minibüs takla attı. Yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktığı öğrenilen araçta bulunan 6 kişi yaralanırken, yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'de direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüsün takla atması sonucu 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza, Hakkari-Yüksekova kara yolu üzerindeki Çiftlik mevkiinde meydana geldi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden Yüksekova'ya gitmekte olan minibüs, yolun kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 6 kişi, bölgeye gelen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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